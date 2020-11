Novara-Chemik Police oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League volley femminile 2020-2021

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020)giovedì 26 novembre (ore 20.30) si gioca, match valido per la fase a gironi delladi. Le piemontesi sono reduci dalle due vittorie contro Dinamo Kazan e Olomouc: il doppio 3-0 inflitto alle quotate russe e alle modeste ceche ha permesso alle ultime Campionesse d’Europa di issarsi in testa al proprio girone e di compiere un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale, ora però bisognerà chiudere al meglio questo primo round robin tra le mura amiche del PalaIgor. Le ragazze di coach Stefano Lavarini vogliono chiudere in bellezza, ma non possono permettersi di sottovalutare la compagine polacca, apparsa in ottima forma nelle prime due ...