Notizie dal Forex 26 novembre 2020 (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si apprezza ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1897 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,1931. Confermato il maxi rimbalzo dell’economia americana nel terzo trimestre del 2020, con un +33,1%. USD/YEN Il biglietto verde recupera nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 104,25, con un peggioramento verso il supporto stimato a 104,03. Peggiora la fiducia dei consumatori americani a novembre, che ha segnalato un calo a 96,1 punti.GBP/USD La sterlina sale ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3335 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3378. Dopo mesi di stallo, potrebbe esserci una svolta positiva nei negoziati fra il Regno Unito e l’UE in tema di Brexit.EUR/YENL’euro si muove in rialzo nei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si apprezza ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1897 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,1931. Confermato il maxi rimbalzo dell’economia americana nel terzo trimestre del, con un +33,1%. USD/YEN Il biglietto verde recupera nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 104,25, con un peggioramento verso il supporto stimato a 104,03. Peggiora la fiducia dei consumatori americani a, che ha segnalato un calo a 96,1 punti.GBP/USD La sterlina sale ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3335 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3378. Dopo mesi di stallo, potrebbe esserci una svolta positiva nei negoziati fra il Regno Unito e l’UE in tema di Brexit.EUR/YENL’euro si muove in rialzo nei ...

GoalItalia : ???? 'Una cavalcata entusiasmante: da Roma a Tokyo' ??24 anni fa la Juventus diventava Campione del Mondo ?? Il racc… - ignaziocorrao : Buone notizie per gli agricoltori siciliani che da troppo tempo aspettano notizie e soldi dal #PSR bloccato manco a… - Corriere : Il racconto di Beatrice Fraschini: «Questa ero io, dopo 4 giorni di botte continue. Dal... - CambiamentoDel : Monitorato il flusso di operazioni dal 1 marzo al 20 ottobre 2020. 125 i casi che verranno analizzati entro il 31 g… - barcAmena : RT @Ri_make_: Novità dal Comune? Sì, minacciose notizie per spazi sociali e solidali in città. Per noi sono i #BeniComuni e le pratiche di… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie dal Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Ristori anche per i professionisti

Il decreto Ristori 4 apre ai contributi a fondo perduto per i professionisti e alla mini proroga per l’invio di Unico. Inoltre la tregua fiscale di fine anno dei versamenti in scadenza a novembre e di ...

Cucinare negli Anni Trenta. In un libro la storia della cucina autarchica del periodo fascista

Parola d’ordine: autarchia. Curiosità e testimonianze su uno spaccato della storia dell’alimentazione in Italia che emergono da 100 ricette d’epoca ...

Il decreto Ristori 4 apre ai contributi a fondo perduto per i professionisti e alla mini proroga per l’invio di Unico. Inoltre la tregua fiscale di fine anno dei versamenti in scadenza a novembre e di ...Parola d’ordine: autarchia. Curiosità e testimonianze su uno spaccato della storia dell’alimentazione in Italia che emergono da 100 ricette d’epoca ...