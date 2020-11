“Nostra figlia sta male da due mesi, non ne veniamo fuori”. Lo sfogo sui social di Beatrice Valli e Marco Fantini (Di giovedì 26 novembre 2020) Notizia certificata e riportata da Today.it. L'influencer, ex Uomini e donne, ha raccontato ai suoi followers il delicato momento che sta vivendo a causa dei problemi di salute della piccola di casa, nata il maggio scorso dalla relazione con l'ex tronista Marco Fantini. Sono giorni di grande apprensione per la influencer Beatrice Valli. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha manifestato ai suoi followers una certa preoccupazione circa i problemi di salute della piccola Azzurra, nata dalla relazione con l'ex tronista Marco Fantini. (Continua..) "Abbiamo fatto degli accertamenti a torace e polmoni e gli esami hanno rilevato una broncopolmonite in atto al polmone destro", queste le parole della giovane mamma. "Da due settimane abbiamo iniziato una cura ma ci vorrà un po' di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 26 novembre 2020) Notizia certificata e riportata da Today.it. L'influencer, ex Uomini e donne, ha raccontato ai suoi followers il delicato momento che sta vivendo a causa dei problemi di salute della piccola di casa, nata il maggio scorso dalla relazione con l'ex tronista. Sono giorni di grande apprensione per la influencer. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha manifestato ai suoi followers una certa preoccupazione circa i problemi di salute della piccola Azzurra, nata dalla relazione con l'ex tronista. (Continua..) "Abbiamo fatto degli accertamenti a torace e polmoni e gli esami hanno rilevato una broncopolmonite in atto al polmone destro", queste le parole della giovane mamma. "Da due settimane abbiamo iniziato una cura ma ci vorrà un po' di ...

