"Non si può piangere un cocainomane, lo hai detto tu". Cruciani accusa Parenzo, si scatena l'inferno (Di giovedì 26 novembre 2020) E a La Zanzara, il programma di Radio 24, si scatenò l'inferno. Tutta "colpa" della morte di Diego Armando Maradona. Nella puntata che ha seguito l'addio al Pibe de Oro, Giuseppe Cruciani ha attribuito a David Parenzo la seguente frase: "Non si può piangere un cocainomane". Parenzo ha negato di averlo detto, e c'è da crederci: è uno sketch collaudato, quello dei due conduttori, ossia attribuirsi false dichiarazioni sulle quali poi si scornano a lungo. Ma Cruciani ha insistito: "Tu mi hai detto prima, molto chiaramente, fuori della trasmissione, perché emozionarsi così tanto con la morte di una singola persona, muoiono seicento, settecento, ottocento persone al giorno, le persone si stracciano le vesti perché muoiono settecento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) E a La Zanzara, il programma di Radio 24, si scatenò l'. Tutta "colpa" della morte di Diego Armando Maradona. Nella puntata che ha seguito l'addio al Pibe de Oro, Giuseppeha attribuito a Davidla seguente frase: "Non si puòun".ha negato di averlo, e c'è da crederci: è uno sketch collaudato, quello dei due conduttori, ossia attribuirsi false dichiarazioni sulle quali poi si scornano a lungo. Maha insistito: "Tu mi haiprima, molto chiaramente, fuori della trasmissione, perché emozionarsi così tanto con la morte di una singola persona, muoiono seicento, settecento, ottocento persone al giorno, le persone si stracciano le vesti perché muoiono settecento, ...

RobertoBurioni : Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia. QUESTO NON È VERO.… - RaiTre : 'Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde… - CarloCalenda : Il ?@pdnetwork? su Roma può legittimamente 1) decidere di appoggiarmi; 2) chiedere ad Azione di appoggiare un suo c… - cecileenparis : @LuigiDiver86 @Riccihard @you_trend @giord97 può benissimo decidere di non accettare il conflitto. e probabilmente… - silvia804_ : DAI MA RAGA NON SI PUÒ TENER OCCUPATA UNA REGIA PER ENOCK CHE NON FA NULLA FATELO USCIRE SUBITO SOFFRE LUI E NOI… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it