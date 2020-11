“Non si può piangere per lui”. Maradona, le parole del giornalista a poche ore dalla scomparsa del ‘Pibe’ (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armando Maradona è stato trovato morto alle 11.30 di mercoledì 25 novembre nella sua casa del Barrio San Andres, tra Tigre e Escobar. I media argentini ricostruiscono le ultime ore del Pibe, che è deceduto nel sonno. L’ultima persona a vedere il Pibe vivo è stato il nipote, alle 23 di martedì 24 novembre. Nella serata di 2 giorni fa, in casa c’erano l’assistente del Pibe, un addetto alla sicurezza, un’infermiera e una cuoca. Alle 11.30 di ieri mattina sono arrivati nell’abitazione anche lo psicologo e la psichiatra di Maradona. Hanno raggiunto la camera dell’ex calciatore, senza ricevere risposta. Il nipote e l’assistente, Maximiliano Pomargo e Johnny Esposito, hanno cercato di svegliarlo. Verificata l’assenza di segni vitali, hanno chiesto l’intervento dell’infermiera e della psichiatra che hanno eseguito manovre di rianimazione cardiopolmonare. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armandoè stato trovato morto alle 11.30 di mercoledì 25 novembre nella sua casa del Barrio San Andres, tra Tigre e Escobar. I media argentini ricostruiscono le ultime ore del Pibe, che è deceduto nel sonno. L’ultima persona a vedere il Pibe vivo è stato il nipote, alle 23 di martedì 24 novembre. Nella serata di 2 giorni fa, in casa c’erano l’assistente del Pibe, un addetto alla sicurezza, un’infermiera e una cuoca. Alle 11.30 di ieri mattina sono arrivati nell’abitazione anche lo psicologo e la psichiatra di. Hanno raggiunto la camera dell’ex calciatore, senza ricevere risposta. Il nipote e l’assistente, Maximiliano Pomargo e Johnny Esposito, hanno cercato di svegliarlo. Verificata l’assenza di segni vitali, hanno chiesto l’intervento dell’infermiera e della psichiatra che hanno eseguito manovre di rianimazione cardiopolmonare. ...

RobertoBurioni : Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia. QUESTO NON È VERO.… - RaiTre : 'Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde… - CarloCalenda : Il ?@pdnetwork? su Roma può legittimamente 1) decidere di appoggiarmi; 2) chiedere ad Azione di appoggiare un suo c… - SilviaGaspari5 : RT @Poesiaitalia: 'Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l'ha generato.' Albert Einstein - lucatoscoromano : @mat_brandi aziende private, libertà di impresa, libero mercato. Sarebbe molto più grave se lo Stato interferisse… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non può biodiversità Verbania Notizie