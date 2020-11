Non ho visto Maradona, ma il suo nome vivrà per eterno (Di giovedì 26 novembre 2020) Il punto di riferimento per uno dei tanti ragazzini di Napoli post periodo d’oro: Diego Armando Maradona è stato un idolo Diego Maradona è morto. Pensavamo fosse impossibile, ma in un 2020 già tragico è arrivata la brutta batosta. “El Pibe de Oro” non ce l’ha fatta a causa dei continui problemi al cuore. Ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 26 novembre 2020) Il punto di riferimento per uno dei tanti ragazzini di Napoli post periodo d’oro: Diego Armandoè stato un idolo Diegoè morto. Pensavamo fosse impossibile, ma in un 2020 già tragico è arrivata la brutta batosta. “El Pibe de Oro” non ce l’ha fatta a causa dei continui problemi al cuore. Ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : Salta il quarto “commissario” per la Sanità della #Calabria in pochi giorni. Roba da matti, un governo così incompe… - DiMarzio : Perché #Maradona era di tutti: anche di chi non l'ha visto - il_pucciarelli : Le pontificazioni di Renzi sul «si vince al centro», dopo aver portato il principale partito della 'sinistra' al su… - Vany19787191 : #gfvip Gregoraci, questa volta hai perso colui che ti dava più attenzioni ahahaha mi sa che non ti è mai successo,… - Riccardo1711 : @Luca84728552 Io non ti saluto Luca perché sei un fumetto! Un conto essere ignoranti un conto' NIENTE 'Come te il… -

Ultime Notizie dalla rete : Non visto TMW RADIO - Addio Maradona, Galante: "Quello che gli ho visto fare non l'ho mai rivisto in vita mia" TUTTO mercato WEB Italia incompetente in cybersecurity: ecco il problema che tutti trascurano

Esclusi alcuni settori d’eccellenza, la cultura informatica trova molte difficoltà a far breccia nella lista di priorità delle nostre classi dirigenti, spesso reticenti al cambiamento. Eppure, la cybe ...

Un angelo alla mia porta, il medico che cura il Covd casa per casa

Curare i malati a casa prima che i sintomi diventino troppo gravi ?e il ricovero indispensabile: è quello che l’oncologo piacentino ?Luigi Cavanna fa fin dai primi giorni della pandemia. ?Un principio ...

Esclusi alcuni settori d’eccellenza, la cultura informatica trova molte difficoltà a far breccia nella lista di priorità delle nostre classi dirigenti, spesso reticenti al cambiamento. Eppure, la cybe ...Curare i malati a casa prima che i sintomi diventino troppo gravi ?e il ricovero indispensabile: è quello che l’oncologo piacentino ?Luigi Cavanna fa fin dai primi giorni della pandemia. ?Un principio ...