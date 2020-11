Noir in Festival 2020: dal 30 novembre gli incontri online con i candidati (Di giovedì 26 novembre 2020) Dal 30 novembre, verranno trasmessi in streaming tutti gli incontri dei candidati al Premio Scerbanenco nell'ambito del Noir in Festival 2020. La XXX edizione di Noir in Festival 2020 si svolgerà in presenza dal 1 al 6 marzo 2021 a Milano, ma fin dal 30 novembre apre ai fan del genere i suoi incontri online. Da lunedì 30 novembre, infatti, sarà possibile seguire sulla pagina Facebook e il canale YouTube del Noir una serie di appuntamenti con autori, cineasti e protagonisti che fanno grande il nostro genere in Italia e nel mondo. "Nonostante le difficoltà del periodo che stiamo vivendo" dichiarano i direttori, Marina Fabbri e Giorgio Gosetti "abbiamo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020) Dal 30, verranno trasmessi in streaming tutti glideial Premio Scerbanenco nell'ambito delin. La XXX edizione diinsi svolgerà in presenza dal 1 al 6 marzo 2021 a Milano, ma fin dal 30apre ai fan del genere i suoi. Da lunedì 30, infatti, sarà possibile seguire sulla pagina Facebook e il canale YouTube deluna serie di appuntamenti con autori, cineasti e protagonisti che fanno grande il nostro genere in Italia e nel mondo. "Nonostante le difficoltà del periodo che stiamo vivendo" dichiarano i direttori, Marina Fabbri e Giorgio Gosetti "abbiamo ...

