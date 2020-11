No, il bambino nella foto non è l’inventore del vaccino Pfizer: la vera storia dello scatto (Di giovedì 26 novembre 2020) I nostri lettori ci portano all’attenzione di un post virale tra i vari opinionisti social e le pagine Facebook più seguite nei dibattiti. La didascalia racconta che ciò che vediamo nella foto è una famiglia di immigrati turchi in Germania negli anni ’70. Il bambino sulla destra sarebbe l’inventore del vaccino Pfizer, U?ur ?ahin, che insieme alla moglie Özlem Türeci ha fondato l’azienda BioNtech. Una famiglia di immigrati Quelli nella foto sono una famiglia turca immigrata in Germania negli anni ‘70. Vedete il bambino più piccolo sulla destra? È l’inventore del vaccino Pfizer che probabilmente tirerà fuori il mondo da questa pandemia. Spesso in Italia si chiedono quanti criminali o ... Leggi su bufale (Di giovedì 26 novembre 2020) I nostri lettori ci portano all’attenzione di un post virale tra i vari opinionisti social e le pagine Facebook più seguite nei dibattiti. La didascalia racconta che ciò che vediamoè una famiglia di immigrati turchi in Germania negli anni ’70. Ilsulla destra sarebbedel, U?ur ?ahin, che insieme alla moglie Özlem Türeci ha fondato l’azienda BioNtech. Una famiglia di immigrati Quellisono una famiglia turca immigrata in Germania negli anni ‘70. Vedete ilpiù piccolo sulla destra? Èdelche probabilmente tirerà fuori il mondo da questa pandemia. Spesso in Italia si chiedono quanti criminali o ...

