Nino D'Angelo canta e piange per Maradona (VIDEO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Anche il noto tifoso del Napoli Nino D'Angelo ricorda Maradona e lo fa a modo suo intonando al pianoforte il celebre coro "Oh mamma, oh mamma, oh mamma. Ho visto Maradona".

