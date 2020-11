Nessuno lo sapeva su Maradona, una verità rivelata (Di giovedì 26 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rocio Oliva, l’ultima fidanzata di Maradona è disperata. Non riesce a dire addio a Diego Armando Maradona. La moglie glielo impedisce. Oggi ci sono stati i funerali della legenda del calcio. Purtroppo ieri è venuto a mancare uno tra i più grandi calciatori del mondo. Tutti i fan sono disperati, ma capiamo cosa è successo Leggi su youmovies (Di giovedì 26 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rocio Oliva, l’ultima fidanzata diè disperata. Non riesce a dire addio a Diego Armando. La moglie glielo impedisce. Oggi ci sono stati i funerali della legenda del calcio. Purtroppo ieri è venuto a mancare uno tra i più grandi calciatori del mondo. Tutti i fan sono disperati, ma capiamo cosa è successo

coddlemeniall : Selvaggia ha un cuore d’oro proprio: sapeva che rosa ci era rimasta male che nessuno volesse imitare lei, e selvaggia l’ha scelta???? #Gfvip - edoludo : RT @Mirkosway74: Non sapeva giocare a pallone, quindi non frega un cazzo a nessuno. Un abbraccio ai familiari. - mariballardini : @llyfrausandrain Nella mia prima nessuno sapeva chi fosse Kurt Cobain e quando gli ho detto che era il cantante dei… - Tufolino : @SBaschetta Ricordo che quando ha vinto il primo mondiale sono arrivata in ufficio e ho rotto le scatole a tutti pa… - __nohate : “Capitan Astro è morto?” “È morto per un virus intergalattico di cui nessuno conosce ancora la cura” #QueerAsFolk SAPEVA -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno sapeva Commissario Calabria, Antonio Polito: "Nessuno sapeva chi fosse e cosa facesse il commissario della Calabria" La7 Il 2030 per il World Economic Forum: comunismo e intelligenza artificiale

Per questo bisogna leggere l’articolo con molta attenzione, perché come sottolineato dall’autrice stessa: “ questa non è una mia utopia o un sogno del futuro, è uno scenario che mostra dove siamo dire ...

Folcast: le cose che nessuno ti ha detto sul cantante di AmaSanremo

Il suo nome d'arte, Folcast, è facile da ricordare, così come la sua musica: scopriamo tutto sul cantante di AmaSanremo ...

Per questo bisogna leggere l’articolo con molta attenzione, perché come sottolineato dall’autrice stessa: “ questa non è una mia utopia o un sogno del futuro, è uno scenario che mostra dove siamo dire ...Il suo nome d'arte, Folcast, è facile da ricordare, così come la sua musica: scopriamo tutto sul cantante di AmaSanremo ...