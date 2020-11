Negato l’ingresso alla veglia all’ultima fidanzata di Maradona: “Mi hanno mandato a…” (Di giovedì 26 novembre 2020) Rocío Oliva, che è stata l'ultima fidanzata di Diego Armano Maradona e con il quale è stata diversi anni - seppur turbolenti -, avrebbe voluto dare l'ultimo saluto all'ex giocatore argentino. Ma secondo quanto riportato dalla donna le sarebbe stata negata la possibilità di entrare e partecipare alla veglia di Maradona. Rocío Oliva, ex compagna di Diego, ha denunciato il fatto di non essere potuta entrare nel palazzo in cui si veglia la leggenda, mentre erano presenti diversi tra i suoi parenti, amici ed ex compagni. Secondo la giovane, arrivata a Casa Rosada verso le quattro del mattino, è stata la famiglia di Diego a porre il veto al suo ingresso. Dopo aver aspettato 20 minuti davanti alla porta, Rocio, ha parlato ai media presenti senza poter evitare ... Leggi su golssip (Di giovedì 26 novembre 2020) Rocío Oliva, che è stata l'ultimadi Diego Armanoe con il quale è stata diversi anni - seppur turbolenti -, avrebbe voluto dare l'ultimo saluto all'ex giocatore argentino. Ma secondo quanto riportato ddonna le sarebbe stata negata la possibilità di entrare e parteciparedi. Rocío Oliva, ex compagna di Diego, ha denunciato il fatto di non essere potuta entrare nel palazzo in cui sila leggenda, mentre erano presenti diversi tra i suoi parenti, amici ed ex compagni. Secondo la giovane, arrivata a Casa Rosada verso le quattro del mattino, è stata la famiglia di Diego a porre il veto al suo ingresso. Dopo aver aspettato 20 minuti davantiporta, Rocio, ha parlato ai media presenti senza poter evitare ...

andreapalazzo2 : RT @mattino5: 'Io presidiavo la porta, l'ingresso era negato a tutti' Parla in diretta a #Mattino5 il bodyguard di Genovese - mattino5 : 'Io presidiavo la porta, l'ingresso era negato a tutti' Parla in diretta a #Mattino5 il bodyguard di Genovese - gizzo97 : @Smg_1908 Spiegami il senso di aver negato l'ingresso dei 1000 invitati dalle società? Non si riesce a gestire l'in… - nio_fivestars : @aedtalkshow @AndreaScanzi @marcotravaglio Parlando di informazione libera fate anche un accenno su Nicola Morra a… - OrioSpotters : RT @MilanBergamoBGY: #BGYCares La vostra sicurezza è un nostro dovere, fin dai primi passi all’interno del nostro aeroporto. Per questo al… -

Ultime Notizie dalla rete : Negato l’ingresso Napoli-Rijeka: ambiente partenopeo infuocato, l'Europa League in soccorso a Gattuso? BetStars News – Italia