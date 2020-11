NBA 2020-2021: la lega concede una Disabled Player Exception ai Golden State Warriors (Di giovedì 26 novembre 2020) La NBA ha concesso ai Golden State Warriors una Disabled Player Exception dopo che quest’ultimi ne avevano fatto richiesta in seguito al bruttissimo infortunio subito da Klay Thompson la scorsa settimana. Il valore della Disabled Player Exception, stante quanto riporta l’insider di The Athletic Shams Charania, è di 9.3 milioni di dollari. Essa scadrà il 19 di aprile 2021. La Disabled Player Exception permetterà agli Warriors di aggiungere al proprio roster un giocatore il cui salario è pari o inferiore alla cifra di cui sopra, nonostante essi abbiano già abbondantemente sforato il cap. Ricordiamo, infatti, che la franchigia californiana, al momento, ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) La NBA ha concesso aiunadopo che quest’ultimi ne avevano fatto richiesta in seguito al bruttissimo infortunio subito da Klay Thompson la scorsa settimana. Il valore della, stante quanto riporta l’insider di The Athletic Shams Charania, è di 9.3 milioni di dollari. Essa scadrà il 19 di aprile. Lapermetterà aglidi aggiungere al proprio roster un giocatore il cui salario è pari o inferiore alla cifra di cui sopra, nonostante essi abbiano già abbondantemente sforato il cap. Ricordiamo, infatti, che la franchigia californiana, al momento, ...

SkySport : Addio Diego, la volta che incoronò Manu Ginobili - SkySport : Addio Maradona: le reazioni del mondo NBA #SkySport #Maradona #CiaoDiego #D10S #pibedeoro - SkySport : Diego Armando Maradona, il saluto di Manu Ginobili: 'Grazie per tutti i bei momenti' #SkySport #Maradona #CiaoDiego… - NbaReligion : #NBA #MercatoNBA Respinta l'offerta dei #Bucks per Victor Oladipo - Gazzetta_NBA : Marc #Gasol si prende i #Lakers: “Vi ho scelti per vincere, so come aiutarvi” -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020 Mercato NBA 2020: tutte le firme dei free agent e gli scambi finora Sky Sport Bostic ha già archiviato la sconfitta di Pesaro «Non eravamo pronti»

Per l’ala statunitense della Unahotels è quasi un miracolo «che nessuno di noi si sia infortunato in quella partita» ...

NBA 2020-2021: la lega concede una Disabled Player Exception ai Golden State Warriors

La NBA ha concesso ai Golden State Warriors una Disabled Player Exception dopo che quest’ultimi ne avevano fatto richiesta in seguito al bruttissimo infortunio subito da Klay Thompson la scorsa settim ...

Per l’ala statunitense della Unahotels è quasi un miracolo «che nessuno di noi si sia infortunato in quella partita» ...La NBA ha concesso ai Golden State Warriors una Disabled Player Exception dopo che quest’ultimi ne avevano fatto richiesta in seguito al bruttissimo infortunio subito da Klay Thompson la scorsa settim ...