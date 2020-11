Nato-Ue, dove sbaglia Macron. Scrive il gen. Camporini (Di giovedì 26 novembre 2020) Il cambio di interlocutore al di là dell’Atlantico mette ineluttabilmente i Paesi europei di fronte alle loro responsabilità in ogni ambito: non sarà più possibile nascondersi dietro il dito della pretesa inaffidabilità del partner statunitense o cercare di lucrare qualche modesto vantaggio individuale, a scapito dell’interesse comune. Il metodo multilaterale, con tutti i suoi limiti, tornerà a essere quello che caratterizzerà i futuri rapporti e per sfruttarne appieno le potenzialità sarà necessario un accurato lavoro per integrare i singoli miopi interessi nazionali in un’organica e condivisa visione che abbia un orizzonte adeguato ai tempi. L’inarrestabile fenomeno della globalizzazione, inevitabile risultato della straordinaria accelerazione dei trasferimenti di idee e merci permesso dai mezzi reali e virtuali a disposizione, impone l’allargamento della visuale non solo al di là ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Il cambio di interlocutore al di là dell’Atlantico mette ineluttabilmente i Paesi europei di fronte alle loro responsabilità in ogni ambito: non sarà più possibile nascondersi dietro il dito della pretesa inaffidabilità del partner statunitense o cercare di lucrare qualche modesto vantaggio individuale, a scapito dell’interesse comune. Il metodo multilaterale, con tutti i suoi limiti, tornerà a essere quello che caratterizzerà i futuri rapporti e per sfruttarne appieno le potenzialità sarà necessario un accurato lavoro per integrare i singoli miopi interessi nazionali in un’organica e condivisa visione che abbia un orizzonte adeguato ai tempi. L’inarrestabile fenomeno della globalizzazione, inevitabile risultato della straordinaria accelerazione dei trasferimenti di idee e merci permesso dai mezzi reali e virtuali a disposizione, impone l’allargamento della visuale non solo al di là ...

