Natale 2020: DAYDREAMER dal lunedì al venerdì durante le feste! (Di giovedì 26 novembre 2020) Piacevole novità in arrivo per tutti gli appassionati di DAYDREAMER – Le Ali del Sogno. Nel corso delle settimane segnate dalle festività natalizie, le avventure di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) non andranno più in onda soltanto la domenica pomeriggio, ma proseguiranno dal lunedì al venerdì, dando così modo alle storie ambientate nell'agenzia pubblicitaria Fikri Harika con un ritmo più spedito. Leggi anche: Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: EVA LASCIA ROBERT ed esce di scena! DAYDREAMER, anticipazioni palinsesto: in onda dal lunedì al venerdì dal 21 dicembre A dare la notizia è stato Tv Sorrisi e Canzoni, che ha annunciato che DAYDREAMER verrà trasmesso da lunedì al venerdì a partire dal 21 dicembre ...

