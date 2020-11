Napoli, stasera candele accese alle finestre: azzurri in campo col lutto al braccio (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi alle 20.45 Napoli ricorda Diego Armando Maradona. Prima della partita metteremo alle finestre luci e candele e alle 21, dopo il minuto di silenzio, faremo partire da ogni finestra di Napoli il più grande applauso mai sentito nella storia della città. Grideremo il nome di Diego per far sentire al mondo che non lo dimenticheremo mai, che è il nostro figlio e fratelli più amato”. Questo il testo che è stato stampato su manifesti funebri, con il volto di Diego e il Vesuvio sullo sfondo, che ora campeggiano all’esterno dello stadio San Paolo di Napoli dove continuano ad arrivare tifosi per portare l’ultimo saluto a Diego. Questa sera, come su tutti i campi della Uefa, si terrà un minuto di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Oggi20.45ricorda Diego Armando Maradona. Prima della partita metteremoluci e21, dopo il minuto di silenzio, faremo partire da ogni finestra diil più grande applauso mai sentito nella storia della città. Grideremo il nome di Diego per far sentire al mondo che non lo dimenticheremo mai, che è il nostro figlio e fratelli più amato”. Questo il testo che è stato stampato su manifesti funebri, con il volto di Diego e il Vesuvio sullo sfondo, che ora campeggiano all’esterno dello stadio San Paolo didove continuano ad arrivare tifosi per portare l’ultimo saluto a Diego. Questa sera, come su tutti i campi della Uefa, si terrà un minuto di ...

