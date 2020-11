Napoli-Rijeka, il segno del destino: in campo Diego e Armando (Di giovedì 26 novembre 2020) Napoli-Rijeka si sfidano a 24 ore dalla morte di Diego Armando Maradona. Il segno del destino in campo tra i 22 calciatori Una coincidenza o un segno del destino per rimarcare ancora una volta la presenza di Diego Armando Maradona per il suo Napoli. Gli azzurri affrontano il Rijeka nella gara di Europa League. Tra i 22 titolari in campo si nasconde il nome di Maradona con due calciatori cresciuti col suo mito: tra gli 11 azzurri c’è Diego Demme, mentre nel Rijeka Armando Anastasio, terzino napoletano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020)si sfidano a 24 ore dalla morte diMaradona. Ildelintra i 22 calciatori Una coincidenza o undelper rimarcare ancora una volta la presenza diMaradona per il suo. Gli azzurri affrontano ilnella gara di Europa League. Tra i 22 titolari insi nasconde il nome di Maradona con due calciatori cresciuti col suo mito: tra gli 11 azzurri c’èDemme, mentre nelAnastasio, terzino napoletano. Leggi su Calcionews24.com

