Napoli Rijeka Europa League | streaming | formazioni | precedenti

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il match traè valido per la quarta giornata dellain diretta e in tv, dove vederla. Si giocherà in un clima surreale questa sera al San Paolo, che già i tifosi partenopei hanno ribattezzato Stadio Diego Armando Maradona, il match diche vede di fronte il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

UEFAcom_it : La formazione del Napoli ?? SEGUI Napoli-Rijeka con il nostro LIVE ?? - 100x100Napoli : Le scelte del #Rijeka - DiMarzio : Le formazioni di #NapoliRijeka - napolista : Formazioni Napoli-Rijeka. Petagna centravanti, torna Ghoulam, in mediana Demme-Bakayoko Europa League, Gattuso sch… - CinqueNews : Napoli-Rijeka, le formazioni ufficiali: Petagna titolare -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Rijeka

Il match tra Napoli e Rijeka è valido per la quarta giornata della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla. Si giocherà in un clima surreale questa sera al San Paolo, che già i ...Napoli-Rijeka, la formazione ufficiale degli azzurri. Out Insigne e Mertens, ci sono Ghoulam e Petagna. Di seguito tutte le scelte di Gennaro Gattuso.