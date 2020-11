Napoli-Rijeka, dalle 21 la Diretta: intorno al San Paolo migliaia di tifosi e fumogeni per Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) E' Diego Armando Maradona il protagonista di Napoli-Rijeka e non poteva essere altrimenti. migliaia di tifosi si sono radunati intorno allo stadio San Paolo (che presto diventerà Stadio Diego Armando ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) E' Diego Armandoil protagonista die non poteva essere altrimenti.disi sono radunatiallo stadio San(che presto diventerà Stadio Diego Armando ...

Mediagol : #EuropaLeague, #Napoli-Rijeka: Petagna a guidare l'attacco azzurro, croati in emergenza. Le formazioni ufficiali… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Morto Maradona, i napoletani si assembrano davanti al stadio San Paolo per il loro idolo: Nella serata di Napoli-Rijeka d… - MondoNapoli : Napoli-Rijeka: la formazione ufficiale scelta dagli ospiti - - NunzioMarrazzo : Napoli. Azzurri in campo con la numero 10 in onore di Maradona, si attende l’ok dalla UEFA ???? #Calcio,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Napoli-Rijeka: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t.co… -