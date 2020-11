Napoli piange il Dio del calcio, manifesti tappezzano la città (Di giovedì 26 novembre 2020) NAPOLI – I muri delle principali strade del centro storico di Napoli sono tappezzati di manifesti funebri dedicati al fuoriclasse argentino scomparso ieri. “Napoli piange il Dio del calcio Diego Armando Maradona” e’ il testo del messaggio inciso sui manifesti in cui compaiono anche una celebre fotografia del calciatore, risalente agli anni in cui militava nel club azzurro, e il logo del Napoli. I necrologi sono stati affissi ai Decumani e a Forcella. Nei quartieri ci sono anche alcune bandiere del Napoli e del Pibe de Oro esposte dai balconi. Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) NAPOLI – I muri delle principali strade del centro storico di Napoli sono tappezzati di manifesti funebri dedicati al fuoriclasse argentino scomparso ieri. “Napoli piange il Dio del calcio Diego Armando Maradona” e’ il testo del messaggio inciso sui manifesti in cui compaiono anche una celebre fotografia del calciatore, risalente agli anni in cui militava nel club azzurro, e il logo del Napoli. I necrologi sono stati affissi ai Decumani e a Forcella. Nei quartieri ci sono anche alcune bandiere del Napoli e del Pibe de Oro esposte dai balconi.

Il Corazon piange in queste ore ... Poi arrivò il Barcellona e a seguire il Napoli, il suo Napoli. Il 5 luglio 1984 Maradona calcava per la prima volta il prato verde dello Stadio San Paolo ...

Secondigliano, nasconde droga su un albero. Arrestato.

NAPOLI – Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano ... I poliziotti l’hanno raggiunto e bloccato trovando, sul ramo della pianta, una scatolina in metallo rivestita di foglie di plastica ...

