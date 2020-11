Napoli intona il «Te Diegum» | l’addio dai Quartieri spagnoli a Fuorigrotta

(Di venerdì 27 novembre 2020)in campo con la maglia numero 10, un minuto di raccoglimento, mentre dall’esterno del San Paolo si alzavano a ripetizione i coriti in suo onore negli ultimi 30 anni. L’omaggio diper il suo re, con una rete di fiaccole e fumogeni che ha avvolto l’impianto di, la casa del re per sette anni. Immagini potenti ma pericolose visti gli assembramenti e la mancanza di mascherine. Assieme all’omaggio portato dal capitano del, Lorenzo Insigne, a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli intona

Il Manifesto

Una folla immensa in fila dall’alba per l’addio a Maradona. Caos e arresti, poi la Casa Rosada viene chiusa e la salma lascia la camera ardente ...Ricevi ultime notizie, video e statistiche della UEFA Europa League, lasciati il giovedì sera libero per la nostra copertura in diretta.