Napoli, i tifosi rendono omaggio a Maradona fuori dal San Paolo – VIDEO (Di giovedì 26 novembre 2020) I tifosi del Napoli continuano ad omaggiare in città e allo stadio San Paolo Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì Continuano le manifestazione d’affetto in tutto il mondo, ma soprattutto a Napoli, per Diego Armando Maradona dopo la morte mercoledì dell’ex fuoriclasse argentino. Anche oggi i tifosi azzurri hanno voluto mostrare la propria riconoscenza verso il ‘Pibe de Oro’, rendendogli omaggio in tutta la città ma specialmente allo stadio San Paolo. Le immagini raccolte del nostro inviato davanti l’impianto di fuorigrotta. I tifosi del #Napoli salutano Diego Armando #Maradona al di fuori del #SanPaolo ?? ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Idelcontinuano ad omaggiare in città e allo stadio SanDiego Armando, scomparso mercoledì Continuano le manifestazione d’affetto in tutto il mondo, ma soprattutto a, per Diego Armandodopo la morte mercoledì dell’exclasse argentino. Anche oggi iazzurri hanno voluto mostrare la propria riconoscenza verso il ‘Pibe de Oro’, rendendogliin tutta la città ma specialmente allo stadio San. Le immagini raccolte del nostro inviato davanti l’impianto digrotta. Idel #salutano Diego Armando #al didel #San?? ...

FabianRP52 : Appena ricevuta la notizia più triste, è un giorno terribile per tutto il mondo del calcio ma specialmente per Napo… - tvdellosport : ?? Stadio San Paolo “O RE IMMORTALE IL TUO VESSILLO MAI SMETTERÀ DI SVENTOLARE” ???? lo striscione dei tifosi del… - rtl1025 : ?? Molti tifosi a #Napoli si stanno raccogliendo davanti al #murales di #Maradona , nei Quartieri Spagnoli. Tifosi… - antonellaa262 : Adios Diego: Stasera alle 20,45 Napoli ricorda Diego. Alle 21,00 un grande applauso saluterà il nostro campione vol… - titty_napoli : RT @Aba_Tweet: Non esiste rivalità più grande nel calcio di quella tra #BocaJuniors e #RiverPlate. Non esiste abbraccio più bello di quest… -