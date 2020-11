Napoli, Gattuso: “Avrei voluto giocare con Maradona, il suo ricordo sempre con noi” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Napoli non sbaglia in Europa League. Gli azzurri si impongono per 2-0 sul Rijeka e vedono avvicinarsi i sedicesimi di finale della competizione continentale. Il successo è arrivato in una serata atipica, con i tifosi partenopei in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona.LE PAROLE DI GENNARO GattusoIl tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso esprime le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: "Ho la possibilità di parlare moltissime volte con Diego e di cenare con lui. Non morirà mai perché ha fatto molte cose straordinarie. Rimarrà sempre vivo, anche se ha sbagliato nella vita privata. Già ieri sera nel pullman si vedeva che la città non respirava la solita aria. E' stata una grande perdita, ma lui non morirà mai perché è una leggenda. Il mio rammarico è non essere riuscito a dargli una ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilnon sbaglia in Europa League. Gli azzurri si impongono per 2-0 sul Rijeka e vedono avvicinarsi i sedicesimi di finale della competizione continentale. Il successo è arrivato in una serata atipica, con i tifosi partenopei in lutto per la scomparsa di Diego Armando.LE PAROLE DI GENNAROIl tecnico degli azzurri Gennaroesprime le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: "Ho la possibilità di parlare moltissime volte con Diego e di cenare con lui. Non morirà mai perché ha fatto molte cose straordinarie. Rimarràvivo, anche se ha sbagliato nella vita privata. Già ieri sera nel pullman si vedeva che la città non respirava la solita aria. E' stata una grande perdita, ma lui non morirà mai perché è una leggenda. Il mio rammarico è non essere riuscito a dargli una ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “Orgoglioso di allenare questa squadra. Il Napoli ha un gruppo forte e unito” ??… - sscnapoli : Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, complet… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Politano e #Lozano restituiscono il sorriso a #Gattuso: 2-0 del #Napoli al Rijeka nel ricordo di #Maradona - ItaSportPress : Napoli, Gattuso: 'Avrei voluto giocare con Maradona, rimarrà sempre vivo' - - skyx309 : spero che gattuso rivaluti il 433, perché a me il 4231 non convince per niente. Ok la voglia di vedere sia victor c… -