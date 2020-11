Musei | digitalizzare è la parola chiave

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri mattina ha aperto i battenti per la sua terza edizione, la fiera internazionale sui, i luoghi di cultura e le destinazioni culturali. Per la prima volta Rome Museum Exhibition è stata organizzata interamente in modalità virtuale. Dal 25 al 27 novembre sulla piattaforma creata per l’occorrenza si parlerà di, di filantropia, di fondazioni, di digitalizzazione, di comunicazione, di best practises, e di formazione, senza dimenticare gli espositori, ovvero una serie di realtà che lavorano e si occupano di patrimonio culturale, presenti con le loro room/vetrine e con i quali è possibile interagire prendendo appuntamento online. La situazione di pandemia che stiamo vivendo ha fatto sentire il suo peso sin dalle prime parole espresse, durante il convegno di apertura, salutato anche dal ministro Dario Franceschini. In questi giorni di ...