Murales dello street artist TvBoy | contro la violenza sulle donne

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il famosoa di strada italiano Tv Boy, nella notte del 25 novembre, ha decorato un muro di Barcellona. L’intento omaggiare la giornatala. Con la sua tecnica, chiamata incolla, ha realizzato in studio una figura di giovane donna che da sola con una bomboletta scrive su un muro “stop violence against woman” e furtivamente nella notte ha creato il suo. Unnel. Una scritta rossa neldell’a di strada In occasione del 25 novembre, giornata mondialela, ildell’a Tv Boy propone una scritta rossa, veloce e ...

Ultime Notizie dalla rete : Murales dello

Metropolitan Magazine Italia

Lutto nella città partenopea per la morte del campione. Decine e decine di residenti si sono radunati nei quartieri Spagnoli: depongono fiori e lumini nei pressi dell'opera dedicata al Pibe de oro ...Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Maradona, l’idolo del pallone e già considerato un mito quando era in vita. Ecco i murales più belli dedicati al Pibe de Oro. Maradona non è stato sol ...