MotoGP, Pol Espargaro: 'Sono arrivato in KTM da ragazzino, ne esco da uomo' (Di giovedì 26 novembre 2020) Lo spagnolo, quarto a Portimao nella sua ultima gara con KTM dopo quattro anni, saluta la casa di Mattighofen non senza qualche rimpianto, come le vittorie che non è riuscito a centrare nonostante la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 26 novembre 2020) Lo spagnolo, quarto a Portimao nella sua ultima gara con KTM dopo quattro anni, saluta la casa di Mattighofen non senza qualche rimpianto, come le vittorie che non è riuscito a centrare nonostante la ...

motosprint : #MotoGP, Pol #Espargaro: “Sono arrivato in #KTM da ragazzino, ne esco da uomo” - Motorsport_IT : #MotoGP | Pol Espargaro: 'Via da #KTM senza vittorie? Nessun rimpianto'???? - P300it : MotoGP | GP Portogallo 2020, Pol Espargaró; (KTM Red Bull): “Essere a pari punti con il quarto classificato è fanta… - Alycienta_44 : RT @DBDeiman: L'addio che è passato in secondo piano è quello di Pol Espargaro alla KTM. Lo spagnolo ha sposato la causa della casa austria… - OutdoorSportCha : ??2020 #MotoGP rider standings 1. Joan Mir SPA Suzuki 171 points 2. Franco Morbidelli ITA Yamaha 158 3. Alex Rins SP… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Pol MotoGP, Pol Espargaro: “Sono arrivato in KTM da ragazzino, ne esco da uomo” Motosprint.it MotoGP, Pol Espargaro: “Sono arrivato in KTM da ragazzino, ne esco da uomo”

Lo spagnolo, quarto a Portimao nella sua ultima gara con KTM dopo quattro anni, saluta la casa di Mattighofen non senza qualche rimpianto, come le vittorie sfiorate nonostante la competitività della m ...

Mir nella top ten di Spagna

in sette anni di MotoGP, escludendo cioè il 2020, ha vinto 56 Gran Premi ed è salito 95 volte sul podio dei 128 GP disputati. In carriera i totali salgono a 82 successi (quarto pilota assoluto della ...

Lo spagnolo, quarto a Portimao nella sua ultima gara con KTM dopo quattro anni, saluta la casa di Mattighofen non senza qualche rimpianto, come le vittorie sfiorate nonostante la competitività della m ...in sette anni di MotoGP, escludendo cioè il 2020, ha vinto 56 Gran Premi ed è salito 95 volte sul podio dei 128 GP disputati. In carriera i totali salgono a 82 successi (quarto pilota assoluto della ...