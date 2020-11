MotoGP, Fabio Quartararo: “Mi affiderò a uno psicologo per gestire meglio lo stress del weekend di gara” (Di giovedì 26 novembre 2020) Dovrà rivedere alcune cose il francese Fabio Quartararo in vista del prossimo Mondiale di MotoGP. Il centauro della Yamaha, che l’anno prossimo sarà al fianco di Maverick Vinales nel Team Factory in MotoGP al posto di Valentino Rossi che correrà nel Team Petronas, è stato autore di un campionato nel quale si sono visti un po’ tutti i suoi limiti dal punto di vista mentale. Quartararo, a segno nei primi due round a Jerez de la Frontera (Spagna), è parso molto in difficoltà nella gestione delle situazioni critiche nel corso dell’annata, perdendo la strada insieme alla Casa di Iwata e chiudendo la stagione in ottava posizione nella classifica generale. Aspetti di cui il centauro transalpino è consapevole, come ha ammesso in un’intervista concessa a Marca: “Quest’anno, quando le cose non sono andate bene, ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Dovrà rivedere alcune cose il francesein vista del prossimo Mondiale di. Il centauro della Yamaha, che l’anno prossimo sarà al fianco di Maverick Vinales nel Team Factory inal posto di Valentino Rossi che correrà nel Team Petronas, è stato autore di un campionato nel quale si sono visti un po’ tutti i suoi limiti dal punto di vista mentale., a segno nei primi due round a Jerez de la Frontera (Spagna), è parso molto in difficoltà nella gestione delle situazioni critiche nel corso dell’annata, perdendo la strada insieme alla Casa di Iwata e chiudendo la stagione in ottava posizione nella classifica generale. Aspetti di cui il centauro transalpino è consapevole, come ha ammesso in un’intervista concessa a Marca: “Quest’anno, quando le cose non sono andate bene, ...

