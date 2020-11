MotoGP Aprilia, Savadori o Smith nel 2021 (Di giovedì 26 novembre 2020) Aprilia MotoGP ha in definitiva scelto i suoi piloti per il 2021. Ad affiancare Aleix Espargaro, pilota di punta, saranno Lorenzo Savadori o Bradley Smith. La casa di Noale ha ufficializzato che deciderà solamente dopo i primi test in Malesia, in programma dal 19 al 21 Febbraio 2021, chi tra l’italiano e il britannico salirà sull’unica sella disponibile per disputare il prossimo mondiale. Poco prima del Gran Premio inaugurale in Qatar sapremo, di conseguenza, anche chi andrà a ricoprire il ruolo di tester per Aprilia nel 2021. Ciò da cui non si scappa sono i nomi: Savadori o Smith. Colui che convincerà maggiormente i vertici di Noale dopo i test a Sepang sarà pilota titolare a fianco di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020)ha in definitiva scelto i suoi piloti per il. Ad affiancare Aleix Espargaro, pilota di punta, saranno Lorenzoo Bradley. La casa di Noale ha ufficializzato che deciderà solamente dopo i primi test in Malesia, in programma dal 19 al 21 Febbraio, chi tra l’italiano e il britannico salirà sull’unica sella disponibile per disputare il prossimo mondiale. Poco prima del Gran Premio inaugurale in Qatar sapremo, di conseguenza, anche chi andrà a ricoprire il ruolo di tester pernel. Ciò da cui non si scappa sono i nomi:. Colui che convincerà maggiormente i vertici di Noale dopo i test a Sepang sarà pilota titolare a fianco di ...

