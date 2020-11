Morto Diego Armando Maradona, gli speciali in tv: salta il debutto di Massimo Ranieri (Di giovedì 26 novembre 2020) Morto Diego Armando Maradona variazioni e speciali tv per ricordare il campione scomparso Oggi 25 novembre 2020 sarà una data che i tifosi di calcio, gli argentini e i napoletani in particolare non dimenticheranno mai, è il giorno della morte di Diego Armando Maradona. Un calciatore controverso sia in campo che fuori, dalla vita tormentata, Morto a 60 anni in Argentina. La tv rende omaggio al campione senza dimenticare anche i lati più oscuri della sua persona con una serie di appuntamenti speciali per omaggiarlo e ricordarlo. Morto Diego Armando Maradona gli speciali Rai. Update 26 novembre: stasera giovedì 26 novembre su Rai 3 ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 26 novembre 2020)variazioni etv per ricordare il campione scomparso Oggi 25 novembre 2020 sarà una data che i tifosi di calcio, gli argentini e i napoletani in particolare non dimenticheranno mai, è il giorno della morte di. Un calciatore controverso sia in campo che fuori, dalla vita tormentata,a 60 anni in Argentina. La tv rende omaggio al campione senza dimenticare anche i lati più oscuri della sua persona con una serie di appuntamentiper omaggiarlo e ricordarlo.gliRai. Update 26 novembre: stasera giovedì 26 novembre su Rai 3 ...

