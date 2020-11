Morte Maradona, scontri fuori dalla camera ardente. Ci sono dei feriti (Di giovedì 26 novembre 2020) Momenti di tensione all’esterno della Casa Rosada, sede del Governo argentino e luogo nel quale è stata aperta la camera ardente per Diego Armando Maradona. Si sono registrati scontri tra le forze dell’ordine e la gente assiepata nelle strade in attesa del momento di poter dare l’ultimo saluto al Pibe de Oro. Il bollettino attuale riportato dalla stampa argentina parla di lanci di bottiglie, di alcune transenne sistemate per gestire il flusso delle persone e alcun feriti con anche il lancio di lacrimogeni. Foto: Twitter ufficiale AFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Momenti di tensione all’esterno della Casa Rosada, sede del Governo argentino e luogo nel quale è stata aperta laper Diego Armando. Siregistratitra le forze dell’ordine e la gente assiepata nelle strade in attesa del momento di poter dare l’ultimo saluto al Pibe de Oro. Il bollettino attuale riportatostampa argentina parla di lanci di bottiglie, di alcune transenne sistemate per gestire il flusso delle persone e alcuncon anche il lancio di lacrimogeni. Foto: Twitter ufficiale AFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - romatoday : Quando Maradona si allenò nel campo della @officialsslazio: l’inno e il “sogno” di allenare i biancocelesti - Gianluka94 : Per la rubrica Buongiorno Benaltrismo, Laura Pausini commenta come due donne vittima di violenza non abbiano fatto… -