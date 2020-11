Morte Maradona | Papa Francesco e la sua lettera di condoglianze alla famiglia

(Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo quanto riferito da Radio Mitre, l’emittente radiofonica più seguita in Argentina, ladi Diego Armandoavrebbe ricevuto nelle scorse ore un rosario in dono direttamente dacon allegato anche unadiper la scomparsa dell’ex giocatore del Napoli. Il direttore della sala stampa vaticana ha fatto sapere che ieri il Pontefice aveva ripensato con affetto alle visite e ai colloqui con il campione argentino e di averlo “ricordato nella preghiera”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - TomassoMunguia : RT @globalistIT: Una questione che meriterebbe una riflessione #laurapausini #Maradona - GhitaIacono : RT @AlRobecchi: Nella (sacrosanta) grandinata di retorica sulla morte del Pibe colpisce l'inno ai poveri, ai semplici, al popolo. Gli scugn… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona

Nemmeno la morte cancella il rifiuto. Peter Shilton è il portiere che nel mondiale del 1986 ha subito la Mano de Dios di Maradona. Non gliel’ha mai perdonata, nemmeno oggi che l’argentino non c’è più: ...Un milione di argentini stanno sfilando davanti al feretro di Maradona, nel rispetto delle regole per il distanziamento alla Casa Rosada, monumento nazionale e... Joe Biden ha superato gli 80 milioni ...