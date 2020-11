Morte Maradona, oggi la sepoltura nel cimitero ‘Bella Vista’ vicino a Buenos Aires (Di giovedì 26 novembre 2020) La salma di Diego Armando Maradona sarà inumata oggi nel cimitero ‘Jardin de Bella Vista’, dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre (Doña Tota, morta nel 2011 e don Diego, deceduto nel 2015). Creato negli anni ’80, si tratta di un cimitero privato immerso nel verde, a 35 chilometri da Buenos Aires. Lo riferisce il portavoce Sebastian Bianchi all’AFP. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) La salma di Diego Armandosarà inumatanel‘Jardin de Bella, dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre (Doña Tota, morta nel 2011 e don Diego, deceduto nel 2015). Creato negli anni ’80, si tratta di unprivato immerso nel verde, a 35 chilometri da. Lo riferisce il portavoce Sebastian Bianchi all’AFP. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

