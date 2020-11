Morte Maradona, Marco Cartasegna: “Non è stato il 2020 ma la cocaina” (video) (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri sera, Marco Cartasegna, sul proprio account Instagram, ha commentato la Morte di Diego Armando Maradona, a 60 anni, a causa di un attacco cardiorespiratorio. Maradona morto: le reazioni dei vip su Twitter “Pare che sia morto Maradona. Andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa, mi dispiace perché è morta una persona ma non me ne frega niente, ho trovato la risposta ad una domanda che mi chiedevo da anni. Cioè quanto il corpo umano possa resistere al devasto più totale di droga ecc… La risposta è 60 anni. Tutti quelli che stanno dicendo che questa è stata l’ennesima tragedia, che non vedono l’ora che finisca questo 2020, non è stato il 2020, è stata la cocaina”. Marco ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri sera,, sul proprio account Instagram, ha commentato ladi Diego Armando, a 60 anni, a causa di un attacco cardiorespiratorio.morto: le reazioni dei vip su Twitter “Pare che sia morto. Andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa, mi dispiace perché è morta una persona ma non me ne frega niente, ho trovato la risposta ad una domanda che mi chiedevo da anni. Cioè quanto il corpo umano possa resistere al devasto più totale di droga ecc… La risposta è 60 anni. Tutti quelli che stanno dicendo che questa è stata l’ennesima tragedia, che non vedono l’ora che finisca questo, non èil, è stata la...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - wakemeupfrom : @ScovaAndrea @voragini Ma io posso immaginare cosa rappresenti Maradona e non è sbagliato onorare la sua morte, che… - LadyMagenta1 : @Blakmagic7 Non è mica obbligatorio soffrirne . Io detestavo Troisi e, a parte il dispiacere per la morte di chiunq… -