Morte Maradona, l’avvocato: “L’ambulanza ha impiegato mezz’ora per arrivare, è stato lasciato solo dai sanitari” (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle scorse ore, l’avvocato di Diego Maradona, attraverso twitter ha diramato un comunicato duro e attacca senza giri di parole l’assistenza sanitaria argentina. Queste le parole del legale di fiducia, Matias Morla: “Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la partenza del mio amico, che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all’ultimo dei suoi giorni. L’ho salutato di persona, la veglia dovrebbe essere un momento intimo e familiare. Quanto al rapporto della Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedito a questi fini. L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, un’idiozia criminale. Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò che le ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle scorse ore,di Diego, attraverso twitter ha diramato un comunicato duro e attacca senza giri di parole l’assistenza sanitaria argentina. Queste le parole del legale di fiducia, Matias Morla: “Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la partenza del mio amico, che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all’ultimo dei suoi giorni. L’ho salutato di persona, la veglia dovrebbe essere un momento intimo e familiare. Quanto al rapporto della Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedito a questi fini. L’ambulanza hapiù diper, un’idiozia criminale. Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò che le ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - yxZerK : @ElProfee__ @freqqles @Thats_Jeet Non mi interessa un cazzo di Maradona ne come giocatore ne della sua vita privata… - Pino__Merola : Morte Maradona, accuse del medico personale e dell’avvocato: “Non è stato curato a dovere” -