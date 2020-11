Morte Maradona | la veglia funebre durerà fino alle ore 20 italiane Il funerale si terrà oggi

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 26 novembre 2020) La salma di Diego Armandoè stata portata alla Casa Rosada di Buenos Aires dove poco dopo le 6 del mattino (le 10 in Italia) è stata aperta la camera ardente. Centinaia le persone in fila davanti al palazzo presidenziale per dire addio al ‘Pibe de oro’. Lasolo16 locali di(le 20), dopodichéverrà sepolto. Su espressa richiesta della famiglia, ilverrà celebratostesso anziché sabato. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.