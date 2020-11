Morte Maradona, la rivelazione shock dell’avvocato Morla: “Ambulanza in ritardo, idiozia criminale” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la dipartita del mio amico, che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all'ultimo dei suoi giorni".Lo ha detto Matias Morla, amico storico di Diego Armando Maradona ma anche suo agente e avvocato. Ieri, El Pibe de Oro è deceduto nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa subito qualche settimana fa. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico e delle ambulanze giunte nella sua abitazione. Oggi, dopo lo shock e il dolore, Morla, in un comunicato sui suoi profili social, ha salutato il suo compagno di vita, muovendo delle dure critiche verso i soccorritori."L'ho salutato di persona e la veglia ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) “Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la dipartita del mio amico, che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all'ultimo dei suoi giorni".Lo ha detto Matias, amico storico di Diego Armandoma anche suo agente e avvocato. Ieri, El Pibe de Oro è deceduto nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa subito qualche settimana fa. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico e delle ambulanze giunte nella sua abitazione. Oggi, dopo loe il dolore,, in un comunicato sui suoi profili social, ha salutato il suo compagno di vita, muovendo delle dure critiche verso i soccorritori."L'ho salutato di persona e la veglia ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - Marghe0855 : @demagistris Ci mancava la morte di Maradona per fare aumentare i contagi da Covid a Napoli. Assembramenti e masche… - Maimark9 : RT @Masse78: Continenti in fiamme, morte di Kobe Bryant, pandemia mondiale, alluvioni, terrorismo, ed infine anche la morte di Maradona. C… -