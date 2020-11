Morte Maradona, la Conmebol: “Il nostro edificio è illuminato per te, ci mancherai” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il calcio sudamericano si è fermato. E la Conmebol ha voluto ricordare Diego Armando Maradona scomparso ieri pomeriggio. “Ci ha lasciati il miglior calciatore della storia, però il ricordo del suo meraviglioso talento, dei suoi gol e delle sue imprese vivrà per sempre nella nostra memoria. Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Diego Armando Maradona” è la nota, poi nella notte invece hanno illuminato il quartier generale con le luci che ritraggono il Pibe de Oro con la scritta “Questo è in onore di te, ci mancherai”. Hoy nuestro edificio se ilumina en honor a vos, Diego. Te vamos a extrañar… pic.twitter.com/CBOjU7QmfA — Conmebol.com (@Conmebol) November 26, 2020 Foto: twitter uff Conmebol L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Il calcio sudamericano si è fermato. E laha voluto ricordare Diego Armandoscomparso ieri pomeriggio. “Ci ha lasciati il miglior calciatore della storia, però il ricordo del suo meraviglioso talento, dei suoi gol e delle sue imprese vivrà per sempre nella nostra memoria. Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Diego Armando” è la nota, poi nella notte invece hannoil quartier generale con le luci che ritraggono il Pibe de Oro con la scritta “Questo è in onore di te, ci. Hoy nuestrose ilumina en honor a vos, Diego. Te vamos a extrañar… pic.twitter.com/CBOjU7QmfA —.com (@) November 26, 2020 Foto: twitter uffL'articolo proviene da ...

