Morte Maradona, il ricordo del Ministro Boccia: «Da juventino andavo al San Paolo per lui»

Il Ministro per gli affari regionali Boccia racconta il suo amore per Diego Maradona, nonostante la fede bianconera Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali, è intervenuto al programma Radio anch'io Sport, nel quale ha ricordato Maradona. «Da juventino andavo al San Paolo solo per vedere Diego. Era come andare a teatro. Adesso è come se fosse finita all'improvviso una fase della vita. Quella che attraverso quei ricordi ti faceva sentire sempre ragazzo. Le emozioni che ha regalato Maradona in campo a tutti gli amanti del calcio sono state uniche e irripetibili. Ha vissuto da spirito libero e da spirito libero si è fatto amare».

