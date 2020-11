Morte Maradona, il Newell’s Old Boys e la tribuna dedicata a Diego (Di giovedì 26 novembre 2020) Si rinnova la tribuna dello stadio Marcelo Bielsa, sede del Newell’s Old Boys a Rosario. Il club argentino, dopo la Morte di Diego Armando Maradona ha voluto rinnovare una parte dello stadio con un gigantesco “Dieci” in onore di del più grande 10 di tutti i tempi, idolo di milioni di tifosi argentini. Questo il nuovo tributo del Newell’s al Pibe de Oro. Foto: twitter uff Newell’s Old Boys L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Si rinnova ladello stadio Marcelo Bielsa, sede delOlda Rosario. Il club argentino, dopo ladiArmandoha voluto rinnovare una parte dello stadio con un gigantesco “Dieci” in onore di del più grande 10 di tutti i tempi, idolo di milioni di tifosi argentini. Questo il nuovo tributo delal Pibe de Oro. Foto: twitter uffOldL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

