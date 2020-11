Morte Maradona, il medico personale sbotta: «Non è stato curato bene!» (Di giovedì 26 novembre 2020) Alfredo Cahe, storico medico personale di Diego Maradona, ha criticato le ultime decisioni adottate per la salute dell’ex calciatore Alfredo Cahe, storico medico personale di Diego Maradona, ha criticato aspramente le ultime decisioni adottate per la salute del Pibe de Oro. «Non è stato curato come si sarebbe dovuto fare. Non solo Diego sarebbe dovuto restare nella clinica (dove era stato operato) ma in un’area ampiamente specializzata, con una infrastruttura differente a quella di cui disponeva nella casa dove è morto, simile a quella che era a sua disposizione quando lo portammo a Cuba. L’esame cardiovascolare non è stato realizzato in forma completa. Diego non ha avuto la necessaria protezione. Non ho capito perché ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Alfredo Cahe, storicodi Diego, ha criticato le ultime decisioni adottate per la salute dell’ex calciatore Alfredo Cahe, storicodi Diego, ha criticato aspramente le ultime decisioni adottate per la salute del Pibe de Oro. «Non ècome si sarebbe dovuto fare. Non solo Diego sarebbe dovuto restare nella clinica (dove eraoperato) ma in un’area ampiamente specializzata, con una infrastruttura differente a quella di cui disponeva nella casa dove è morto, simile a quella che era a sua disposizione quando lo portammo a Cuba. L’esame cardiovascolare non èrealizzato in forma completa. Diego non ha avuto la necessaria protezione. Non ho capito perché ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - massimossc1972 : ?@RobertoRenga? Io non so se cercano di spiegare qualcosa e non ci riescono oppure intento di farsi pubblicità ma… - Jai_Guru_Dev_ : RT @Taeneroso: Capisci le priorità della nostra società quando nella giornata mondiale contro il femminicido, giorno in cui sono morte nell… -