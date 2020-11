Morte Maradona, il medico Luque: “E’ una perdita mondiale di una persona inestimabile” (Di giovedì 26 novembre 2020) Arrivato alla Casa Rosada per salutare Diego Armando Maradona, il suo medico personale Leopoldo Luque non è riuscito a evitare le domande dei giornalisti che lo hanno assaltato una volta sceso dalla sua moto. Queste le parole del medico che curava il Pibe de Oro alla stampa argentina come riportato da Infobae: “Stiamo accompagnando permanentemente la famiglia, siamo tutti molto feriti da questa perdita. È una perdita mondiale di una persona inestimabile. Nient’altro da dire. Provo un profondo rammarico.” Foto: mundo deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Arrivato alla Casa Rosada per salutare Diego Armando, il suole Leopoldonon è riuscito a evitare le domande dei giornalisti che lo hanno assaltato una volta sceso dalla sua moto. Queste le parole delche curava il Pibe de Oro alla stampa argentina come riportato da Infobae: “Stiamo accompagnando permanentemente la famiglia, siamo tutti molto feriti da questa. È unadi unainestimabile. Nient’altro da dire. Provo un profondo rammarico.” Foto: mundo deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

