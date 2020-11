Morte Maradona, il feretro arrivato al cimitero Bella Vista (Di venerdì 27 novembre 2020) Esattamente alle 21.45 ora italiana, il corteo funebre ha lasciato il palazzo governativo dove si è tenuta la veglia funebre per Diego Armando Maradona. Il feretro ha attraversato Buenos Aires per dirigersi verso il cimitero dove Diego verrà sepolto. Una lunghissima carovana di auto e moto sta scortando El Pibe de Oro nel suo ultimo viaggio. Dopo più di un’ora di viaggio, alle 23 ora italiana il corteo è finalmente arrivato al cimitero Bella Vista, dopo aver dovuto anche cambiare il percorso prestabilito a causa della moltitudine di persone sulle strade che volevano salutare Diego nell’ultimo viaggio. La Polizia ha riaperto i cordoni, ma la famiglia di Maradona non vuole che venga riaperto l’accesso al feretro, se non per pochi intimi. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Esattamente alle 21.45 ora italiana, il corteo funebre ha lasciato il palazzo governativo dove si è tenuta la veglia funebre per Diego Armando. Ilha attraversato Buenos Aires per dirigersi verso ildove Diego verrà sepolto. Una lunghissima carovana di auto e moto sta scortando El Pibe de Oro nel suo ultimo viaggio. Dopo più di un’ora di viaggio, alle 23 ora italiana il corteo è finalmenteal, dopo aver dovuto anche cambiare il percorso prestabilito a causa della moltitudine di persone sulle strade che volevano salutare Diego nell’ultimo viaggio. La Polizia ha riaperto i cordoni, ma la famiglia dinon vuole che venga riaperto l’accesso al, se non per pochi intimi. ...

