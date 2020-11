Morte Maradona, Diego junior al padre: «Il mio campione non morirà mai» (Di giovedì 26 novembre 2020) Una storia su Instagram, sullo sfondo lo stadio San Paolo di Napoli, illuminato per ricordare la sua bandiera più famosa: «Il mio campione non morirà mai!». Così Diego Armando Maradona Junior, il figlio che il calciatore argentino ebbe da Cristiana Sinagra, ha ricordato il padre, scomparso il 25 novembre, a 60 anni. «Tu per me non andrai mai via, ti ameremo sempre», gli ha fatto eco la madre, pubblicando una foto recente che li ritrae insieme al Pibe de Oro, per loro solo Diego e papà. Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 novembre 2020) Una storia su Instagram, sullo sfondo lo stadio San Paolo di Napoli, illuminato per ricordare la sua bandiera più famosa: «Il mio campione non morirà mai!». Così Diego Armando Maradona Junior, il figlio che il calciatore argentino ebbe da Cristiana Sinagra, ha ricordato il padre, scomparso il 25 novembre, a 60 anni. «Tu per me non andrai mai via, ti ameremo sempre», gli ha fatto eco la madre, pubblicando una foto recente che li ritrae insieme al Pibe de Oro, per loro solo Diego e papà.

