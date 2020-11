Morte Maradona | Conte | “Ha fatto la storia del calcio | faccio fatica a crederci Era giovane”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il tecnico dell’Inter Antonioha parlato della scomparsa di Diego Armandoai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta col Real Madrid: “Stiamo versando tutti quanti lacrime per la scomparsa di una persona che sicuramente haladele rimarrà per sempre in maniera delnellacalcistica. Stiamo parlando della poesia di un calciatore che ho avuto anche il piacere di giocarci contro e di marcarlo. Onestamentea credere che non ci sia più, era giovane. Mi dispiace veramente tanto e sono molto addolorato per la sua scomparsa”. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.