Morte Maradona, comunicato shock dell’avvocato: “Solo per 12 ore” (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ morto Maradona, il suo avvocato ha pubblicato un comunicato ufficiale che lascia tutti di stucco: “Rimasto solo per 12 ore” Maradona, parla l’avvocato: comunicato shockDiego Armando Maradona è morto alle ore 12:00 del giorno 25 novembre 2020. L’autopsia e i primi rilievi medici dicono che sul suo corpo non ci sono segni di violenza e per questo si tratta di Morte naturale. I medici, poi, hanno specificato che si è verificata un’insufficienza cardiocircolatoria che l’ha portato alla Morte. Da poco, però, tramite un comunicato ufficiale, è arrivata l’accusa shock mossa dall’avvocato del campione argentino. Matias Morla ha voluto esprimersi su ciò che è accaduto nelle ore che hanno preceduto la ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ morto, il suo avvocato ha pubblicato unufficiale che lascia tutti di stucco: “Rimasto solo per 12, parla l’avvocato:Diego Armandoè morto alle ore 12:00 del giorno 25 novembre 2020. L’autopsia e i primi rilievi medici dicono che sul suo corpo non ci sono segni di violenza e per questo si tratta dinaturale. I medici, poi, hanno specificato che si è verificata un’insufficienza cardiocircolatoria che l’ha portato alla. Da poco, però, tramite unufficiale, è arrivata l’accusamossa dall’avvocato del campione argentino. Matias Morla ha voluto esprimersi su ciò che è accaduto nelle ore che hanno preceduto la ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - gaia00278255 : @trash_italiano Ha ragione . Quando è morto Kobe tutti appassionati di basket, adesso che è morto Maradona tutti ap… - DracarysInferno : @yessoymoi @amaricord Non ho detto che non si deve parlare di una cosa come la violenza sulla donne ma ne hanno par… -