Morte di Maradona: camera ardente alla Casa Rosada di Buenos Aires (Di giovedì 26 novembre 2020) La salma di Diego Armando Maradona è arrivata nel palazzo presidenziale della Casa Rosada di Buenos Aires, dove è stata allestita la camera ardente per tre giorni, fino a sabato. In questo modo, il pubblico potrà rendere omaggio alla leggenda del calcio Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 novembre 2020) La salma di Diego Armandoè arrivata nel palazzo presidenziale delladi, dove è stata allestita laper tre giorni, fino a sabato. In questo modo, il pubblico potrà rendere omaggioleggenda del calcio

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - salsadisoia90 : il 25 novembre verrà ricordato in futuro per la morte di Maradona e non per la giornata contro la violenza sulle donne. ?FACTS? - mercurinb : #Maradona #Covid_19 La morte di una singola persona benché grande, non ci deve far dimenticare quella di tanti pic… -