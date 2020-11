Morassut: “Il mondo respira insieme” (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – “Pensare di uscire dalla pandemia o da crisi come quella dei cambiamenti climatici chiudendoci nei nostri fortini è un’illusione. Il mondo deve respirare insieme, rafforzando le relazioni e aiutando i territori più colpiti, per mitigare il fenomeno globale delle migrazioni. In questo, il ministero dell’Ambiente svolge un ruolo importante anche in partnership col ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, tra cui esistono già diversi protocolli”. Così all’agenzia Dire Roberto Morassut, sottosegretario al ministero dell’Ambiente, intervistato a margine del suo intervento a Codeway, Cooperation Development Expo, in corso fino a domani. Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – “Pensare di uscire dalla pandemia o da crisi come quella dei cambiamenti climatici chiudendoci nei nostri fortini è un’illusione. Il mondo deve respirare insieme, rafforzando le relazioni e aiutando i territori più colpiti, per mitigare il fenomeno globale delle migrazioni. In questo, il ministero dell’Ambiente svolge un ruolo importante anche in partnership col ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, tra cui esistono già diversi protocolli”. Così all’agenzia Dire Roberto Morassut, sottosegretario al ministero dell’Ambiente, intervistato a margine del suo intervento a Codeway, Cooperation Development Expo, in corso fino a domani.

