Moggi | «Senza filtri e senza ipocrisie | Maradona è sempre stato se stesso | nel bene e nel male»

(Di giovedì 26 novembre 2020) Le parole dell’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano, sulle pagine di Libero, su Diego ArmandoAnche Luciano, ex dirigente di Juventus e Napoli, ha parlato sulle colonne di Libero, raccontando il suo. Ecco un estratto delle sue parole. IL COMMENTO – «Istintivo, genuino, per certi versi persino folle, ma lucido nel suo modo di essere, coerente con se, fino all’ultimo giorno. Un rivoluzionario moderno, che avrebbe voluto cambiare il mondo e che nel suo piccolo ha lasciato un segno che nessuno mai sarà in grado di cancellare. (…) Si batteva per i diritti dei compagni come un moderno sindacalista, come quella volta che venne a chiedermi di alzare l’ingaggio del portiere Pino Taglialatela, perché a suo parere era troppo basso. (…) ...