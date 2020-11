Moda e capelli alla Maradona: come ispirarsi al mitico idolo di Napoli! (Di giovedì 26 novembre 2020) I capelli alla Maradona hanno caratterizzato i mitici anni 80. Il mitico “re” di Napoli ha indossato qualsiasi tipo di outfit, da quelli sportivi a quelli più eleganti. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sui look dell’argentino. Maradona, nel corso degli anni, è stato un vero e proprio apripista alla Moda. come dimenticare L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 26 novembre 2020) Ihanno caratterizzato i mitici anni 80. Il“re” di Napoli ha indossato qualsiasi tipo di outfit, da quelli sportivi a quelli più eleganti. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sui look dell’argentino., nel corso degli anni, è stato un vero e proprio apripistadimenticare L'articolo proviene da YesLife.it.

IRedentore : @Cambiacasacca Stai tranquillo che cose del genere non ne vedrai più. Trasmetteranno soltanto lezioni di trucco per… - fedebandi : RT @ModaCorriere: Black Friday 2020: prodotti e oggetti per la cura di corpo e capelli da non farsi scappare, dallo styler ai trucchi del m… - ModaCorriere : Black Friday 2020: prodotti e oggetti per la cura di corpo e capelli da non farsi scappare, dallo styler ai trucchi… - Jones_THD : @luciusthd pensavo che ci tenesse, però d'altronde quel taglio di capelli non è più di moda da anni - GloriaMarchesi : Quanto fa moda il taglio di capelli alla Jeanne Damas di Gabriele però #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Moda capelli Moda e capelli alla Maradona: come ispirarsi al mitico idolo di Napoli! Yeslife Animali Fantastici 3: Johnny Depp sostituito da Mads Mikkelsen: ma lo pagano milioni lo stesso

Dopo aver perso la causa di diffamazione contro il «Sun», all'inizio di novembre l'ex Pirata dei Caraibi aveva lasciato la saga su «suggerimento» della Warner Bros e al suo posto il regista David Yate ...

Halima Aden lascia la moda

La modella statunitense di origine somala lamenta troppi compromessi sul suo hijab: ''Questa industria non è per noi'' ...

Dopo aver perso la causa di diffamazione contro il «Sun», all'inizio di novembre l'ex Pirata dei Caraibi aveva lasciato la saga su «suggerimento» della Warner Bros e al suo posto il regista David Yate ...La modella statunitense di origine somala lamenta troppi compromessi sul suo hijab: ''Questa industria non è per noi'' ...