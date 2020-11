Minori e adolescenti | superare la distanza fisica con il Progetto “Walk Together”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPrende il nome di Walk Together, l’intervento finanziato dalla Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie , per avviare un’esperienza di sistema in grado di coinvolgere attivamente ie i giovani di Avellino e San Martino V.C. (Av) attraverso una rete socio-digitale che mira all’integrazione basata sull’osmosi tra dimensione sociale, educativa e ludico-creativa. Grazie alla sinergia con SANNIOIRPINIA LAB APS, APS UCRAINI IRPINI, APS PRO LOCO SAN MARTINO VALLE CAUDINA e l’ ICS CARLO DEL BALZO DI SAN MARTINO V.C., destinatari delle attività sarannoe giovani (età compresa fra i 6 e i 25 anni), senza distinzione di razza, di etnia e religione di appartenenza: ilcerca di dimostrarsi ai destinatari resiliente, per riorganizzarsi e provare a ...