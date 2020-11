“Mina direttore artistico del Festival di Sanremo? In Rai erano talmente interessati che nessuno ci ha chiamato”: la rivelazione del figlio Massimiliano Pani a FqMagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Non uno ma due album per Mina che puntuale, come ogni anno con l’avvicinarsi del Natale, torna a farsi sentire attraverso le sue canzoni. Stavolta l’interprete ha deciso di dare il via a una serie di pubblicazioni (al momento ne sono previste sei) dell’opera “Italian Songbook”. Escono così “Cassiopea” e “Orione” (due delle 88 costellazioni del nostro cielo, l’una boreale e l’altra equatoriale), i primi due volumi della collana per un totale di 28 canzoni edite che spaziano dal 1975 (“L’importante è finire”) al 2018 (“Volevo scriverti da tanto”) e due brani mai interpretati da Mina. Una raccolta di cover, canzoni che in altri album non hanno avuto il successo sperato “schiacciati” da altri singoli, e soprattutto due classici mai incisi da Mina: “Un tempo piccolo” di Califano (interpretata dai Tiromancino nel 2005) e “Nel cielo dei bars” di Fred Buscaglione, una vera perla jazz. Due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Non uno ma due album per Mina che puntuale, come ogni anno con l’avvicinarsi del Natale, torna a farsi sentire attraverso le sue canzoni. Stavolta l’interprete ha deciso di dare il via a una serie di pubblicazioni (al momento ne sono previste sei) dell’opera “Italian Songbook”. Escono così “Cassiopea” e “Orione” (due delle 88 costellazioni del nostro cielo, l’una boreale e l’altra equatoriale), i primi due volumi della collana per un totale di 28 canzoni edite che spaziano dal 1975 (“L’importante è finire”) al 2018 (“Volevo scriverti da tanto”) e due brani mai interpretati da Mina. Una raccolta di cover, canzoni che in altri album non hanno avuto il successo sperato “schiacciati” da altri singoli, e soprattutto due classici mai incisi da Mina: “Un tempo piccolo” di Califano (interpretata dai Tiromancino nel 2005) e “Nel cielo dei bars” di Fred Buscaglione, una vera perla jazz. Due ...

MatteoMarchini5 : “Mina direttore artistico del Festival di Sanremo? In Rai erano talmente interessati che nessuno ci ha chiamato”: l… - FQMagazineit : “Mina direttore artistico del Festival di Sanremo? In Rai erano talmente interessati che nessuno ci ha chiamato”: l… - clikservernet : “Mina direttore artistico del Festival di Sanremo? In Rai erano talmente interessati che nessuno ci ha chiamato”: l… - Noovyis : (“Mina direttore artistico del Festival di Sanremo? In Rai erano talmente interessati che nessuno ci ha chiamato”:… - seba_mc : .@andreavianel Direttore Minà ha pubblicato ora un bellissimo post su Diego. Se ha occasione di leggerlo, merita pe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mina direttore Covid, Conte: «A stretto giro nuove misure per l’economia, c’è un diffuso disagio sociale e psicologico» Corriere della Sera